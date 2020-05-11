“Срезал путь” по чужой территории: на молдо-украинской границе задержали нарушителя

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Гражданин Украины незаконно пересёк территорию Молдовы, намереваясь коротким путём попасть в Одессу. Инцидент произошёл 9 мая.

Мужчину заметили пограничники в населённом пункте Паланка. Нарушитель из Украины перешёл на территорию Молдовы, после чего намеревался вернуться обратно. 20-летний задержанный признался, что хотел “срезать путь” до Одессы через территорию соседнего государства.

После составления акта о незаконном пересечении государственной границы мужчину передали украинским властям. Обстоятельства инцидента выясняются.

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