Средний возраст населения Молдовы увеличился

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Средний возраст населения Республики Молдова вырос с 38 лет в 2017 году до 38,7 в прошлом году. Такие данные отмечены в “Территориальной статистике”, изданной Национальным бюро статистики Республики Молдова.

Так, в начале прошлого года стабильное население составило 3 452 708 граждан. Женщин больше по сравнению с мужчинами, 1 840 277 против 1 702 431. Численность населения старше трудоспособного возраста (647 987) выше, чем детей и молодых людей до 18 лет (596 035), передаёт moldpres.md.

В то же время общий женский возраст выше мужчин: средний возраст женщин – 40,3 года, а мужчин – 36,9 года. Статистические данные указывают на высокий коэффициент старения населения – с 17,2 в 2016 году до 18,4 в 2018 году.

“Территориальная статистика” 2019 года выпуска содержит информацию о социально-экономической и демографической ситуации в регионах развития/муниципиях и районах Республики Молдова, собранную Национальным бюро статистики в 2014-2018 годах.