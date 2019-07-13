Среди детей, отравившихся в детском лагере в Сергеевке, не было граждан Молдовы (ВИДЕО)

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50 детей и двое взрослых получили пищевое отравление в летнем лагере в поселке Сергеевка Одесской области, который находится в ведомстве молдавского медуниверситета.

Как сообщает Национальный центр общественного здоровья РМ, который связался с властями Украины, в числе пациентов туристы из Киева, Чернигова и Харькова. Часть из них госпитализировали в больницу города Белгород-Днестровский, еще часть – в больницу села Шабо. В лагерь прибыли инспекторы Госслужбы по защите прав потребителей и Одесского лабораторного центра при Минздраве, а также местные власти.

Всего в лагере отдыхали 226 детей от семи до 14 лет. Ректор молдавского медуниверситета на телефонный звонок не ответил. Не прокомментировало ситуацию и Министерство здравоохранения. Украинская полиция открыла дело о нарушении санитарных норм, передаёт publika.md.