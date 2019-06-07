Сразу в трёх столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 7 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы трёх секторов столицы, проживающие по адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999 – с 09:15 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Букурешть 9999, Каменица 2A,V, 4, 4A, 9999, Чуфля 1, 4, 6, 9999, Кристешть 1-5, 2-6, Дачия 999, Хрушка 2A, И. Василенко 12-20, Милешть 3-7, 4-34, Валя Подулуй 2, 7, 8A, 9, Валя Трандафирилор 2, 2B – с 09:00 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

ул. Фанталулуй 8 – с 09:00 до 12:00.

ул. Когэлничану 44, 52, 53, 54, 56, 57, 57/1, 59, 61, 63 – с 13:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 5, 5/2, 5/4, 5A, 9, 9/2 – с 09:25 до 17:25.

ул. Ботезату 1-11, 2-4, П. Рареш 38, 59, Романэ 24-32, 30/1 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.