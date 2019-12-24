Сразу в пяти секторах столицы во вторник не будет света

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Поставщик сообщает, что во вторник, 24 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Куза-Водэ 13/2, 13/3, Дачия 39, 41, 41/1 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. А. Лэпушняну 9 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 27, 29, 31/1, 47, 49A, 49B, Бурсук 376 – с 09:00 до 13:00;

ул. В. Короленко 3, 3/2, 5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 19, 86 – с 09:15 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.