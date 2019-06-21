Сразу в нескольких столичных секторах в пятницу не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 21 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул Куза-Водэ 23, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 27/2, 29/1, 29/4, 29/7, Г. Водэ 1/3, Индепенденцей 26/2 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Джинта Латинэ 15/2, А. Руссо 18/1, 18/2, 22 – с 09:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.