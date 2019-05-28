Сразу в нескольких столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 28 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса 94/2 – с 09:30 до 19:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Пушкина 32, 64 – с 09:00 до 18:35.

ул. Колумна 76, Хабад Любавич 5, 6, 6/6, 12, 14 – с 10:00 до 13:00.

ул. Асаки 11, 11/1, 11/2, 19A – с 09:00 до 17:00.

ул. Вл. Пыркэлаб 38 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын 7, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/3, 20/4, Милеску-Спэтару 9/1, 9/2, 11/10, 11/11 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.