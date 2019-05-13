Сразу в нескольких населённых пунктах Чадыр-Лунгского района произошла массовая гибель пчёл (ФОТО)

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Массовая гибель пчёл произошла в сёлах Томай и Гайдар Чадыр-Лунгского района.

В адрес новостного портала gagauzinfo.md обратились ряд пчеловодов из села Томай. Они бьют тревогу по поводу массовой гибели пчёл, причиной которой могло стать отравление инсектицидами. Известно, что первые признаки отравления были обнаружены вечером с 6 на 7 мая. По данным на 12 мая, в хозяйствах жителей погибло около 60-70% пчёл, и они продолжают гибнуть.

– По предположениям пчеловодов, гибель произошла по причине опрыскивания полей рапса и фруктовых садов. В адрес пчеловодов никаких предварительных уведомлений об обработке полей не поступало. Нанесен колоссальный ущерб пчеловодческим подворьям на сотни тысяч леев из-за халатности аграриев, – заявили пчеловоды.

По их словам, подобные случаи происходили уже не раз. Примечательно, что кроме Томая, пострадали и пчеловоды из соседнего села Гайдар. Территориальное Управление по безопасности пищевых продуктов Комрат (с радиусом покрытия и района Чадыр-Лунга) ранее предупреждало аграриев о необходимости информировать примэрии и пчеловодов о планируемой обработке полей.

Стоит отметить, что обработку полей нужно проводить только после того, как пчёлы были изолированы или перевезены в безопасные места.