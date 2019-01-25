Сразу в четырёх столичных секторах сегодня ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 25 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Малина Маре 36, 38, 46, Мелестиу 28, 29, 30, 32, Дачия 13/1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

Крянгэ 6/1, 6/2, 6/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Костюжень 2, 2/4 – с 09:30 до 14:00.

Сектор Чеканы:

Будешть 32A, Фэурешть 19, Флорень 1-19, 4-20, Драган 10, 10/1, 12, Мерень 16A, 17, 20, пер. Мерень 1-19, 16-24, Вэрзару 2-20, 11, Бузеску 3, 9, 11, 9A, 11A – с 14:30 до 17:00.

Драган 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 36/2, 36/1, 36, 38, 38/1, 40/1, 42, 9001, Чокана 5, 12/1 – с 09:10 до 16:00.

Узинелор 104, 120-188, 171, 211-249, 9999, Лунка Быкулуй 29, 33, 41, 41/1, Индустриальная 54 – с 09:10 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.