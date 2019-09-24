Сразу в четырёх секторах столицы во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 24 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Черника 1, 2-16, Мелестиу 2-6, пер. Мелестиу 2-10, 5, Одесса 35-67, 48-62, 6 пер. Одесса 2-6, Текуч 1, 2-6, Тиса 1-9, 4-10, В. Зарзэр 3В, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 – с 09:05 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин 15, Букурешть 9999 – с 09:00 до 17:00;

ул. Измаил 100, 100/2, 102, 102/3, 104, 120, 9999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть 1-35, 24-32, Кэлугэрень 1-11, 2-14, Думбрава Рошие 18, Флорень 1A, 2, 2A, пер. Мерень 1, 4-16, Подул Ыналт 9, Вадул луй Водэ 62, 62/2, 62/3, 19-31, 30-50, 68, 999, 9999, В. Варзару 1, Васлуй 1-11, 2-12, Вл. Бузеску 1-7 – с 09:10 до 16:00;

ул. Кэлэторилор 10-32, 31-99, пер. Кэлэторилор 28, 28A, Мовилень 13, 17A, 23A, 43A, В. Маяковский 40-58, Волунтарилор 15A – частично с 13:00 до 17:00;

ул. П. Заднипру 4/1, 4/2, 4/6 – частично с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 20, 22, 22/1, 22A, 24 – с 08:45 до 16:45.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.