Сразу в четырёх секторах столицы во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 8 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоюл Ноу 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоюл Ноу 3, 9/1, Г. Безвикони 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Мунчешть 600-706, 605, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2, 2A,B, 3,6,6A, пер. Ревака 2,4, В. Зарзар 1-37, 4-38, пер. В. Зарзар 3, 15, 35, 4,10,16,26,28, В. Тулник 3-23, 16-18, Змеурей 5 – с 09:10 до 17:30;

ул. А. Космеску 1, 1B, 3, И. Нистор 2, П. Халипа 3, 3/1 – с 11:00 до 17:00;

ул. Гренобле 157/1 – с 10:30 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 200, 202/4, 202/5, Балканское шоссе 4/4, 6/1, 6/2, 6, 8, 8/1, 8/2, 9001, ул. Л. Деляну 1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11A, 13, 13/1, 16, 34 – с 09:10 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. А. Щусев 66, 72 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Лупан 2, 2/1, 4, В. Бадиу 13, 17, Бариера Орхей 4, 5/1, Каля Орхеюлуй 71-89, Г. Мадан 1-43, 2-12, Хотин 2, 4, М. Исанос 2, Путней 26-48, 27-47, В. Комаров 2-8, 9-11, пер. В. Комаров 6 – с 11:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.