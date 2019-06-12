Сразу в четырёх секторах столицы в среду не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 12 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы четырёх секторов столицы, проживающие по адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Грэдина Ботаника 2, Мунчешть 255, 400-406, 400/1, 406/1, Н. Грэдеску 15-23, 18, Подишулуй 8-16, Салкымилор 18, 31 – с 09:30 до 12:00.

ул. Валя Кручий 4, 4/3, 6 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

ул. Гиочеилор 1, Александреску 1-15, 2-6, 999, 9999, В. Лупу 29, 31, 33/3, 37 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией 3/4, Хынчешть 61, Миорица 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоая 1/1, 3/1, 5/B,C,D,E,F,G,H; 5 – с 09:00 до 17:00.

ул. Пушкина 32 – с 09:10 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 50 – с 09:00 до 17:00.

ул. В. Бадиу 4-10, 22, Каля Орхеюлуй 95-97, Магда Исанос 14/1 – с 10:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.