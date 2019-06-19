Сразу в четырёх секторах столицы в среду не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 19 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 72, Н. Зелински 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 30/4, 30/4B – с 13:00 до 17:00;

ул. Н. Зелински 28/1, 28/2, 28/3, 30/2 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00;

ул. Каля Ешилор 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий 95-123, 96-100, Голя 7-13, 8-14, Милано 12, 43, Цэрыний 85-129, 110-128 – с 11:00 до 17:00;

ул. Сучава 118l – с 09:40 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00;

ул. Св. Штефан 21, 23, 43, Сихаструлуй 42, 79A, 9003, 9990 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 33, Браништий 1, 3/1, 3/2, 6, Д. Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 – с 09:45 до 17:45.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.