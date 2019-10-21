Сразу в четырёх секторах столицы в понедельник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 21 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Зелинский 8 – с 09:00 до 13:00;

ул. Н. Титулеску 32, 34, Н. Зелинский 5/7, 5/7A – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Басарабилор 27-35, 28-32, Кодрилор 12/1, 16 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Валя Дическу 117, Хынчештское шоссе 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60A – с 08:50 до 16:50;

ул. Албишоара 42, 42/1, 42/2, 44, Ботезату 10, Г. Виеру 19, 21, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 25A, 25/2, 27, 29 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 5/1, 7, 7B, Московский проспект 9/5, 11, 11/5 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.