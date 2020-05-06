Сразу в 5 столичных секторах в среду не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду, 6 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Трандафирилор 5/3 – с 13:00 до 17:00.

ул. Трандафирилор 7, 7/3, 9/1 – с 09:00 до 13:00.

бул. Дачия, 24 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Нягa 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

ул. Барьера Скулень 9/2, А.-Теодорович 44/1, И. Караджале 2, 3, Н. Костин 34A, 37, 44/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 49-59, пер. 31 Августа 999, Болгарская 35, 39 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 118, 122, 126 ,148/2, 150, 150/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 30, 114, 116, 124; 150/3A, 150W – с 09:15 до 16:20.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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