Сразу в 5 столичных секторах ожидаются перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 26 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботев 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, Индепенденцей 1, Малина Маре 45, 48/1, 50, Тудор Стришка 6, 8, 8/1 – с 13:30 до 18:00.

ул. Костюжень 5, Гренобля 9999 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 18-36, 21-41, И. Раду 22, Чайковский 7, Примэверий 31-35, 36-48, Ш. Нягэ 21A, 40-56, 43-57, Белинский 12-18, 22, 32, 9999, Е. Кока 22, 31/1, 37, 39, 41, 41G, Энеску 2-42, 15-25, Крянгэ 7 – с 09:10 до 17:00.

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Хыждеу 110, Г. Кошбук 22/1, Х. Якоб 3, 3J, 8/1 – с 11:00 до 17:00.

ул. Букурешть 83-87 – с 09:30 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Отоваска 20, 27, 27A, Узинелор 19, 19A – с 09:00 до 12:00.

ул. Узинелор 12, 12/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21B, 23, 23A, 23/1, 27 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 20/3 – с 13:00 до 17:00.

ул. М. Басараб 9/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. З. Арборе 10 – с 10:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.