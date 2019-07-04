Сразу в 5 столичных секторах не будет света в четверг

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 4 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 10, 10A, 12/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. К. Георге 2, 3A, 11, Кришана 108, Д. Морузь 4, Гренобля 179B, Хоря 1-9, 2-14, Х. Ботев 19/10, И. В. Витязул 15, И. Клошка 1-13, 2-16, П. Унгуряну 2-14, 31, Х. Василе 8 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Г иочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

ул. Трушень 9006, 9007, 9015, шос. Балкань 999, Кодрилор 999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – частично с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна 55, 131, М. Чиботарь 26-28, 53-55, 9999, Дософтей 85-95, 112-114, 120/1, 122, 999, С. Лазо 21/1, 44, 46, Сф. Цэрий 55, 57, 61 – с 13:00 до 17:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

ул. В. Александри 58, 60, 60B – с 10:00 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 9/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Бульбочика 6, 46-48, 54, Карьерей 4-48, 5-9, 999, пер. 1 Карьерей 4A, 16, Чиркулуй 5-65, 16-58, пер. 1 Чиркулуй 1, 9-13, 12-14, пер. 2 Чиркулуй 1, пер. 2 Пьетрэрией 2, 19-21, 27-29, пер. Пьетрэрией 13A, бул. Ренаштерий 5, 8, 33, 999, 9999 – с 13:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.