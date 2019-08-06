Сразу в 4 секторах столицы во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 6 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба Юлия 15, 19, 148/3, Деалул Морилор 37, Г. Тофан 2, Липкань 1-17, 2-20, пер. Липкань 1-9, Париж 3, 30-36, 43-51, 999, 9999 – с 09:10 до 17:00;

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-144 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 16/1 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 16, п. 7,8 – с 09:30 до 17:00;

ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, М. Костин 20-24, 26/2, 26/6, Н. Димо 9999 – с 08:55 до 16:55.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.