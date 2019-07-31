Сразу в 4 секторах столицы в среду не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 31 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 107, 107/2, 128A, 99, 95 – с 09:00 -до 17:00;

ул. Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Хумулешть 13A, 13B – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 82, 135, А. Коробчану 1, 1B, 7A, С. Лазо 26, 34 (блок A;B;C), Штефан чел Маре 131 – с 09:10 до 17:00;

ул. Мелестиу 18A, 20, 22, 22A, 24 – с 09:00 до 15:00;

Хынчештское шоссе 44, ул. Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-143 – с 09:15 до 18:03;

ул. Колумна 135-143, 151-161, 140-154, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

ул. Букурешть 49, 50, 52 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 20 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Мирчешты 21/3, 22/2, 22/3A – с 09:00 до 17:00;

ул. Бозиены 9031, Домницей 2, 6/2, 16, Харя Василе 4, 10, 16, Ипотешть 59, Меморией 15, Мирчешть 7, 44-48, Ф. Лупашку 20 – с 09:00 до 17:00;

ул. Д. Рышкану 16 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.