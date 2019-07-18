Сразу в 4 секторах столицы в четверг не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 18 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна 108, Бодони 20/1, 41, 43, 43A, 45, 47, 47/1, 999, Штефан чел Маре 100, 138, 148, 148A,G, 150, 999, 9001, 9004, 9991, 9999, Театральная 2/1, пер. Театральный 1-15, 2-6, 9999 – с 11:00 до 15:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Индустриальная 34 – с 09:00 до 17:00.

ул. Садовяну 5-55, 22, 24, 9999 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 2, 4, 13/2, 45/1, 45/2, 45/3, Флорэрий 3, 5/1, 7, пер. 1 Флорэрий 2J, 6, 8, пер. 2 Флорэрий 1-7, Мачилор 11, 18, Пажурий 7-17, 13/1, 16-30, 999, Т. Владимиреску 6/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. Донич 1-15, 4-60, 27, Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22, 60, Замолксис 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.