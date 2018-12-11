Сразу трое граждан Молдовы задержаны за нарушения на границе

Сотрудники пограничной полиции регионального управления NORD выявили несколько нарушений, связанных с нарушением правил перевозки пассажиров и товаров, предъявлением поддельных водительских прав и удостоверений личности, выданных румынскими властями. Нарушения были зафиксированы при выезде из страны на КПП “Костешты”. По данным фактам задержаны трое граждан Республики Молдова.

9 декабря пограничники остановили два автомобиля Mercedes-Benz Sprinter с молдавскими регистрационными номерами. Обе транспортных единицы совершали нерегулярные рейсы по маршруту Молдова-Испания. В результате проверок было установлено, что у первого водителя не было международной лицензии на пассажирские перевозки, а у второго водителя вообще не было документов на перевозку как пассажиров, так и грузов.

Ещё один 30-летний мужчина из Молдовы был задержан за рулём многотоннажного грузовика. В результате проверок в салоне автомобиля были найдены 7 удостоверений личности и водительские права, выданные румынскими властями, все с признаками фальсификации. Более того, мужчина перевозил посылки при отсутствии соответствующего разрешения на перевозку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.