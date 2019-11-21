Две подряд аварии произошли в Бендерах у поста ГАИ

Две подряд аварии произошли в Бендерах у поста ГАИ

Две аварии – одна за другой – произошли вчера в Бендерах недалеко от стационарного поста ГАИ. На повороте водитель автомобиля Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Toyota.

Пока автовладельцы ожидали правоохранителей, в Toyota врезался Seat. После удара последнее авто отбросило на троллейбус, пишет mvdpmr.org.

В результате ДТП травму ноги получила кондуктор общественного транспорта. У 54-летней женщины диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

Разбирательство по факту дорожного происшествия продолжается.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md