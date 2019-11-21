Две подряд аварии произошли в Бендерах у поста ГАИ

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Две аварии – одна за другой – произошли вчера в Бендерах недалеко от стационарного поста ГАИ. На повороте водитель автомобиля Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Toyota.

Пока автовладельцы ожидали правоохранителей, в Toyota врезался Seat. После удара последнее авто отбросило на троллейбус, пишет mvdpmr.org.

В результате ДТП травму ноги получила кондуктор общественного транспорта. У 54-летней женщины диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

Разбирательство по факту дорожного происшествия продолжается.