Сразу четыре аварии за час произошли на улице Вадул-луй-Водэ в столице

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Меньше чем за один час на улице Вадул-луй-Водэ столичного сектора Чеканы произошло сразу четыре ДТП. В связи с этим на участке образовалась пробка.

По данным полиции, с 08.20 до 09.00 произошло сразу 4 ДТП на участке вблизи Tutun CTC. В одном случае водители разобрались на месте, после чего направились в страховую компанию. В трёх остальных случаях было начато расследование, передаёт protv.md.

Виновным водителям грозят штрафы в размере 1 500 леев каждому и начисление 6 штрафных пунктов.