Сразу 7 водителей-лихачей лишили прав за опасную езду в Оргееве (ВИДЕО)

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Вчера сотрудники ИП Оргеева получили информацию о том, что несколько водителей устроили гонки на улицах города.

На место происшествия прибыло несколько машин патрульных. В результате были задержаны жители Кишинёва в возрасте от 20 лет до 41 года.

Всего было составлено 7 протоколов за нарушение ПДД, а задержанных лишили водительских прав на срок от 6 месяцев до одного года.

В соответствии с действующим законодательством, нарушителям грозит штраф в размере до 2 000 леев, 5 штрафных пунктов, неоплачиваемые общественные работы от 20 до 40 часов или арест на срок от 3 до 15 суток.

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