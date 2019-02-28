Сразу 7 аварий за сутки произошли в Приднестровье: пострадал пешеход (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 7 ДТП. В результате одной из аварий в Тирасполе пострадал пешеход.

33-летний водитель Nissan совершил наезд на 19-летнего тираспольчанина. Молодой человек внезапно выбежал на дорогу из-за остановившейся впереди маршрутки. Экстренное торможение не помогло: пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом голени и подвывихом стопы, пишет mvdpmr.org. В тот же день 55-летний тираспольчанин за рулём Audi не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Toyota.

Четыре водителя не смогли избежать ДТП при движении задним ходом. Аварии произошли в Днестровске, Слободзее, Бендерах и Рыбнице. В Слободзее 70-летний водитель оставил место ДТП, однако вскоре его личность была установлена.

Не справился с управлением 49-летний житель Дубоссарского района. Мужчина опрокинулся на автомобиле “Нива” на участке трассы “Тирасполь-Каменка”.

По всем фактам ДТП проводятся проверки.