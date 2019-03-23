Сразу 7 аварий произошло на дорогах Приднестровья за одни сутки (ФОТО)

Сразу 7 аварий произошло на дорогах Приднестровья за одни сутки (ФОТО)

Всего за сутки в Приднестровье было зарегистрировано 7 ДТП. В Тирасполе – 5, в Бендерах и Дубоссарах – по 1. Никто не пострадал.

21 марта в Тирасполе 62-летний житель Малаешт, управляя автомобилем Fiat, не учёл безопасный боковой интервал и задел припаркованный Nissan, пишет mvdpmr.org. Аналогичное ДТП произошло примерно через час: молодая тираспольчанка на Subaru совершила наезд на Nissan.

36-летний водитель ВАЗ при выезде с прилегающей территории столкнулся с иномаркой под управлением 30-летнего тираспольчанина. Причиной ещё 2 аварийных ситуаций стала невнимательность водителей при движении задним ходом.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md