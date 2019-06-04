Сразу 7 аварий произошло на дорогах Приднестровья за сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировали 7 ДТП. Из них: в Тирасполе – 4, в Бендерах – 2, в селе Парканы – 1. В одном из них травмирован пассажир.

Одна из аварий произошла на 2-м км автодороги “Тирасполь-Дубоссары”. Выезжая из Тирасполя, 20-летний водитель не справился с управлением, пишет mvdpmr.org. Его автомобиль Honda съехал с проезжей части и совершил наезд на гидрант. В результате 20-летний пассажир получил травмы: медики диагностировали у него перелом костей носа, вывих плеча, раны головы. Второй пассажир и водитель не пострадали, пишет источник.

Остальные аварии связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. По всем ДТП проводятся проверки.