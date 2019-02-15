Сразу 5 столичных секторов окажутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 15 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Зелинского 6/3, Сармизегетуса 10, 13, 15 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Каприкорн 1-15, 2-16, Фечоарей 17A, Лермонтов 47, Рогулень1-69, 2-46, Зодиак 1-15, 6-52 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

А. Михаил 28, Кантонулуй 2-24, 54-72, 35-49, Конструкторилор 1, 1A, Виеру 19, Витязул 20, 29, Петрикань 84, 86, Албишоара 999 – с 09:45 до 17:45.

Сектор Буюканы:

Алба-Юлия 75, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, Н. Костин 63, 63/1, Гибу 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4A, 4, 4/2 -с 09:10 до 17:00.

Валя Рэдиулуй 9, Винерь 50 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

Алчедар 99, Будешты 2, Каля Дачилор 118, 120, 132, 138, 152, 154, 158, Ероий Нямулуй 69-157, 126 – с 09:30 до 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.