Сразу 4 поддельных документа обнаружены на границе за сутки

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За минувшие сутки Пограничная полиция зарегистрировала четыре случая использования документов с признаками нарушений: трёх водительских прав и документа автострахования. Нарушителей задержали на контрольно-пропускных пунктах “Паланка”, “Скуляны” и “Леушены”.

В пункте пропуска “Паланка” на выезде из страны было остановлено транспортное средство Volkswagen Sharan, за рулём которого находился 41-летний житель столицы. Мужчина предъявил документы, в том числе “зелёную карту”, в которой обнаружились признаки подделки. На данном КПП ещё один водитель представил поддельные водительские права, выданные румынскими властями. 25-летний водитель Toyota Yaris, житель села Рошканы Новоаненского района, признался, что “купил” документ у неизвестного лица.

Ещё одни поддельные права были обнаружены среди личных вещей пассажира автобуса “Молдова-Франция”. Также поддельный документ был изъят на КПП “Леушены” Водитель, получивший его в городе Дубоссары, продолжил путь по действительным водительским правам, которые у него также имелись.

Все документы были изъяты и направлены на экспертизу. Разбирательства продолжаются.