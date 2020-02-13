Сразу 4 автомобиля стали участниками аварии в центре столицы

Сразу 4 автомобиля стали участниками аварии в центре столицы

Инцидент произошёл этим утром на пересечении улиц Бодони и Щусева. Там столкнулись два автомобиля, которые задели ещё 2 припаркованные машины.

По словам свидетелей происшествия, у одной из машин сильно повреждена задняя часть, а у другой – передняя, пишет echipa.md со ссылкой на stiri.md. Как уточнила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, в результате ДТП автомобили участников задели ещё две машины, припаркованные неподалёку.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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