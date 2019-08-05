Сработавшая из-за короткого замыкания сирена напугала жителей Бендер

Сработавшая из-за короткого замыкания сирена напугала жителей Бендер

Сирена оповещения гражданской обороны сработала на территории текстильно-ткацкой фабрики в Бендерах. В течение 36 минут её слышали жители центрального района города. В службу территориального спасательного ведомства поступали непрерывные звонки от встревоженных горожан.

К месту ЧП были направлены сотрудники отдела по делам гражданской обороны и ЧС. Энергетик предприятия отключил гудок. Как выяснилось, сирена, которую используют при возникновении любого вида угроз, сработала в результате короткого замыкания в блоке питания. Виной всему проливной дождь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По словам сотрудника Главного управления по чрезвычайным ситуациям, в начале лета специалисты проверяли систему оповещения. Она была исправна. Также известно, что электропроводка монтировалась более 30 лет назад.

По факту инцидента проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md