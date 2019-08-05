Сработавшая из-за короткого замыкания сирена напугала жителей Бендер

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Сирена оповещения гражданской обороны сработала на территории текстильно-ткацкой фабрики в Бендерах. В течение 36 минут её слышали жители центрального района города. В службу территориального спасательного ведомства поступали непрерывные звонки от встревоженных горожан.

К месту ЧП были направлены сотрудники отдела по делам гражданской обороны и ЧС. Энергетик предприятия отключил гудок. Как выяснилось, сирена, которую используют при возникновении любого вида угроз, сработала в результате короткого замыкания в блоке питания. Виной всему проливной дождь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По словам сотрудника Главного управления по чрезвычайным ситуациям, в начале лета специалисты проверяли систему оповещения. Она была исправна. Также известно, что электропроводка монтировалась более 30 лет назад.

По факту инцидента проводится проверка.