Спустя три дня после страшного ДТП на Буюканах, два автомобиля столкнулись на том же перекрёстке

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Сегодня на перекрёстке улиц Алба-Юлия и Онисфор Гибу в столичном секторе Буюканы столкнулись два автомобиля. Три дня назад на этом же перекрёстке произошло жуткое ДТП с участием автомобиля марки Porsche и троллейбуса, в результате которого скончался один человек, а около 25 получили травмы.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в социальной сети, на этот раз на перекрёстке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадал ли кто-то в результате ДТП – неизвестно, передаёт tv8.md.

Все обстоятельства аварии выясняются.