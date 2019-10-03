Спустя три дня после страшного ДТП на Буюканах, два автомобиля столкнулись на том же перекрёстке

Спустя три дня после страшного ДТП на Буюканах, два автомобиля столкнулись на том же перекрёстке

Сегодня на перекрёстке улиц Алба-Юлия и Онисфор Гибу в столичном секторе Буюканы столкнулись два автомобиля. Три дня назад на этом же перекрёстке произошло жуткое ДТП с участием автомобиля марки Porsche и троллейбуса, в результате которого скончался один человек, а около 25 получили травмы.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в социальной сети, на этот раз на перекрёстке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадал ли кто-то в результате ДТП – неизвестно, передаёт tv8.md.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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