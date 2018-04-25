Спустя 4 года после “кражи века” Нацбанк до сих пор не знает, как это произошло (ВИДЕО)

Это на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам дал понять глава НБМ Серджиу Чокля.

По его словам, сотрудникам Нацбанка только лишь предстоит сделать соответствующий анализ на основании отчета Kroll.

– Наши коллеги уже начали над этим работать. Они недавно получили отчет, только в конце марта. Это займет немного времени, но мы это сделаем, – сказал он.

Заявление председателя НБМ возмутило лидера Партии социалистов Зинаиду Гречаный.

– Да, вы правы, говоря о том, что вы не следственный орган. Но вы обязаны рассказать нам, как, шаг за шагом, стала возможна кража этого миллиарда, как для этого изменили законодательство, потому что мы знаем, что эту кражу хорошо спланировали те, кто находился тогда у власти. Они создали базу для этой кражи. Я хочу, чтобы вы публично представили эту информацию как Нацбанк и чтобы вы рассказали нам, как это стало возможным, – сказала она.