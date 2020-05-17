Спровоцировавший смертельную аварию водитель задержан на 72 часа

Спровоцировавший смертельную аварию водитель задержан на 72 часа

Об этом сообщает Управление полиции Кишинева. 

– Водитель автомобиля “Audi” был помещен на 72 часа в изолятор временного пребывания Управления полиции муниципия Кишинев. Полиция продолжает документировать и устанавливать все обстоятельства случившегося, – говорится в сообщении для прессы ведомства. 

Напомним, в результате страшного ДТП в центре столицы скончались два человека – водитель и пассажир такси, в которое влетела “Audi”. Некоторые СМИ сообщили, со ссылкой на свои источники, что водитель последней поспорил с другим автовладельцем на 50 евро, кто быстрее доедет до места назначения.

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