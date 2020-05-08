Спровоцировавший смертельное ДТП лихач проведёт за решеткой 6 лет

0

28-летний житель Рышканского района нарушил ПДД и спровоцировал аварию, в результате которой погибли двое его пассажиров. Спустя 6 лет экспертиз и судебных разбирательств он был приговорён к 6 годам тюремного заключения и был лишён права управлять транспортным средством на 5 лет.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, трагедия произошла на трассе Василеуць-Рышкань. Подсудимый, будучи за рулём автомобиля ВАЗ, в салоне которого находились еще два человека, не снизил скорость на опасном участке дороги, в результате чего вылетел с трассы и врезался в дерево. Травмы, которые получили пассажиры, оказались несовместимыми с жизнью.

По данным прокуратуры Рышканского района, подсудимый и погибшие были друзьями. В ту роковую ночь они возвращались из соседнего села, где были на дискотеке.

В 2015 году дело было передано в суд, однако обвиняемый не признавал свою вину и утверждал, что в момент аварии за рулём находился не он, а один из приятелей. В результате ряда экспертиз, в том числе экспертизы ДНК, вина подсудимого была доказана, он был осужден.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.