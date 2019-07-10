Спросите у любого на Штефана чел Маре…

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Дмитрий Буймистру – об инфотейменте, импровизации и профессиональном росте

Они делают передачи в жанре инфотеймент, который не практикуется ни на одном из молдавских телеканалов. Команда молодых талантливых ребят во главе с шоуменом Дмитрием Буймистру через развлечения и юмор рассказывает людям о новостях.

Зри в… телевизор

– Дмитрий, хочу вас поблагодарить за минуты смеха, который вызывают у меня скетчи вашей команды. Из-за большой загруженности на просмотр телепередач нет времени, но порой, чтобы отвлечься от напряжённой работы, прокручивая ленту в Фейсбуке, натыкаюсь на ваши ролики и с большим удовольствием их смотрю.

– Спасибо, значит не зря мы работаем. Вот только от многих приходится слышать, что они отказались от просмотра телевизора и перешли в интернет. А зря люди его не смотрят, потому что в телеэфир мы даём уникальный продукт. Интернет-версия выходит позже и в урезанном виде. Я рекомендую нашим зрителям смотреть телевизор, а именно канал ТНТ-Exlusiv TV, потому что у нас нет ярко выраженной политики и агитации. Мы делаем передачи, которые позволяют людям, придя домой после тяжёлого трудового дня, расслабиться, развлечься и получить удовольствие.

– Команда Moldova Yesterday еженедельно выдаёт в эфир две программы – «Соседи» и Exlusiv news. А с какой передачей вы появились на телевидении?

– Она называлась Moldova Yesterday. Мы стали делать юмористические скетчи, сюжеты которых были связаны с жизнью молодёжи в вузах. А потом в нашей жизни появился телеканал ТНТ, формат которого идеально подходит для нашей программы. И в этот развлекательный канал мы добавили нотку информативности. Мы делаем передачи в жанре инфотеймент (способ подачи теле- или радиовещательного материала. – Прим. ред.), которого нет ни на одном из молдавских телевидений. Через развлечения и юмор мы рассказываем людям о новостях, потому что когда подаёшь человеку информацию в лёгком варианте, он её лучше воспринимает. Я и дипломную работу в университете писал на эту тему, и продолжаю работать в этом жанре.

– Каким образом рождается сценарий каждой пародии – это работа одного человека или всего коллектива?

– Мы сами пишем сценарии, ищем реквизит, договариваемся, если надо, с массовкой, по поводу аренды локаций. Потом сами всё снимаем, монтируем и сдаём в эфир. Работа очень сложная, в которой как бы из пазлов нужно собрать картину. Мы делаем всю работу сами, в то время как в других странах этот объём распределён между разными специалистами.

«Я горжусь количеством просмотров наших передач. Они часто попадают в топ лучших передач по рейтингу на ТНТ, что меня, безусловно, не может не радовать. А в интернете рейтинги зашкаливают – за последнюю неделю мы собрали 2,5 млн просмотров».

Без руки Москвы – никак

– А кто ваш любимый персонаж в снимаемых скетчах? Не Киртоакэ ли, которого играете?

– Не-е-е, точно не Дорин Киртоакэ. Я так же хорошо, как бывшего мэра, играю президента России Владимира Путина. Вот он – точно мой любимый персонаж. Когда мы собираемся с авторами, я их всегда прошу придумать что-то про Владимира Владимировича. Часто проезжающие или проходящие мимо меня люди машут мне, обращаясь со словами: «Домнул примар!» С одной стороны, хорошо, что меня запомнили как мэра. Но я бы хотел, чтобы мне кричали вслед: «Господин президент!» или «Владимир Владимирович!»

– Вам доводилось лично встречаться с г-ном Киртоакэ?

– Встречались во время съёмки одного из скетчей под названием «Пока не все дома. В гостях у Дорина Киртоакэ». Так как Киртоакэ был мэром, то соответственно Кишинёв был его домом. И якобы ведущий был приглашён к нему домой. Сначала мы снимали у Ворот города, а потом у входа в здание мэрии. У Ворот города мы поставили дверь, а «мэра» одели в домашний халат, который впоследствии и стал главным реквизитом, характеризующим Д. Киртоакэ. Во время съёмки момента, когда герой ролика показывает своё рабочее место, указывая на здание мэрии, уже не по сценарию открылась дверь и вышел Дорин Киртоакэ собственной персоной. Он спросил – мол, что, смеётесь над работой мэрии? А мы ответили – мол, ну а что делать? А он в ответ: «Ну тогда идите к универмагу, там всё перерыто». И мы послушались его, поехали туда и сняли концовку передачи, показав, как у нас сначала укладывают асфальт, а потом меняют трубы. Мы с Киртоакэ встречались и в других локациях. Я думаю, что он на нас в обиде, но мне кажется, что ему страшней осознавать, что на него обижен весь город. А мы его ни в коем случае не хотели оскорблять.

Шутка с последствиями

– Не было ли случаев угроз или обращения в суд от лиц, которые фигурируют в ваших роликах?

– Была недавно одна угроза, которая больше вызвала смех, чем страх. После визита в Кишинёв российского историка моды Александра Васильева мы решили снять сценку про его коллегу из Молдовы Санду Василе, который пошёл на Центральный рынок посмотреть на клондайк молдавской моды. И вот один из наших героев – простой человек – попал в ролик со смешной шуткой. Я его спросил, что у него за кроссовки, а он мне ответил, что это Waikiki, дешёвый Китай. Я его поправил, что это Турция, а он в ответ – мол, какая разница, всё равно вонючие. И сам над этим смеётся. Это была идеальная шутка. Но герой, оказывается, увидев ролик по телевизору, обиделся. И когда мы в очередной раз снимали на рынке, он подбежал к нам, стал толкать оператора, ругать, что мы его якобы выставили посмешищем. А мы, когда увидели его, спешащим к нам, подумали, что он бежит поблагодарить за то, что его импровизация хорошо вписалась в наш скетч. Мужчина нам пригрозил судом.

Лучшая эмоция

– Когда вы ведёте Exlusiv news, порой бывает, что сами смеётесь над сказанными шутками. Это приём, чтобы заразить смехом зрителя (ведь текст пишется и читается неоднократно), или это импровизация, от которой вам самим смешно?

– Да, у Exlusiv news есть определённый сценарий, но я знаю ещё со времён КВН, что импровизация ценится больше, чем прописные шутки. Когда мы готовим финальный сценарий, делаем вторую читку, бывает, что меняем шутки. Да и во время съёмки мне приходит в голову ещё много разных идей и шуток. И когда я их произношу вслух, сам же над ними смеюсь. И это как раз самый смак, потому что заражает всех. Я – за импровизацию, потому что она позволяет сгладить острые углы, почувствовать себя рядом со зрителями. Импровизация – это самая лучшая эмоция, которую можно выдать. Её не сыграешь.

– Что вам говорят зрители при случайных встречах на улице? Узнают ли?

– Они нам говорят спасибо. И нам очень приятно, потому что когда человек благодарит тебя за твой труд, понимаешь, что делаешь это не зря. Кроме благодарностей, нас спрашивают, не боимся ли мы высмеивать власть и когда ждать новых роликов. Содержание остальных вопросов зависит от степени знакомства с нашим творчеством: кто-то может спросить, где знаменитый халат Дорина Киртоакэ, другой просто цитирует наши шутки. Нас радует реакция зрителей, и мы работаем над тем, чтобы сделать наш продукт высокопробным.

Рейтинги зашкаливают

– Наверняка рейтинги у вас высокие?

– В принципе, я горжусь просмотрами наших передач. Они часто попадают в топ лучших по рейтингу на ТНТ, что меня, безусловно, не может не радовать. А в интернете рейтинги зашкаливают – за последнюю неделю мы собрали 2,5 млн просмотров. Не знаю, сколько всего граждан живёт в Молдове, но это реальная цифра.

– И не удивительно. Думаю, что многие, так же, как и я, делятся ссылками, отправляют родным, друзьям в другие страны.

– И это замечательно, потому что наши передачи рассчитаны и на диаспору. Мы-то здесь на месте знаем, что у нас происходит, потому что в этом варимся, а им нужен источник информации. А когда нас благодарят люди, которые уехали жить за границу, мы понимаем, что им это интересно, весело и они от нас узнают новости из Молдовы. Это здорово! Мы никогда не забывали про диаспору. Я сам прошёл сложный период в жизни, когда многие из моих друзей, знакомых, одноклассников уезжали на ПМЖ за границу. Для меня это было страшно. Я колебался – уехать или нет. Но остался. И очень надеюсь, что в Молдове постепенно будет жизнь меняться к лучшему и люди начнут возвращаться.

Большая разница

– Вы, когда смотрите свои передачи прошлых лет, чувствуете профессиональный рост?

– Конечно же, чувствую. Особенно когда смотрю первые выпуски передачи «Соседи». Это большая разница. Я благодарен себе, что тогда перетерпел, переждал, был готов совершать ошибки и не расстраивался, когда понимал, что где-то мы допустили промах, где-то недоиграли, где-то недотянули или банально не хватило реквизита. Но мы должны были это делать, так как были первыми, кто работал в таком жанре. Следующие, уже глядя на нас, не будут ошибаться, так как у них перед глазами будет пример. Мы очень надеемся, что жанр подхватят и другие команды. Сейчас мы делаем более уверенные шаги на пути к юмористической вспышке. Надеюсь, она будет долгой и никого не ослепит, а лишь подсветит.

Любовь Чегаровская