Спрятанные сигареты и оружие обнаружили сотрудники таможни на двух КПП (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы пресекли два случая незаконного оборота сигарет и оружия. Надёжно спрятанный в тайниках товар должны были нелегально перевезти через границу.

Сигареты обнаружила служебная собака на выезде из страны на КПП “Костешты”. Нарушительницей оказалась гражданка Румынии, которая перевозила сигареты в специально оборудованном и труднодоступном месте в потолке автомобиля.

В другом случае таможенниками было обнаружено пневматическое оружие в пункте пропуска Унгень (ж/д). Оружие калибра 6 мм нашли в личном багаже ​​пассажира поезда “Бухарест-Кишинёв”.

Контрабандные сигареты, автомобиль и оружие были изъяты. Продолжаются следственные действия с целью привлечения виновных к ответственности.