Спрятал в Audi контрабанду сигарет: груз и авто были задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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13 февраля сотрудники Таможенной службы в пункте пропуска “Костешты” конфисковали автомобиль Audi, в котором в тайниках были спрятаны тысячи сигарет. Табачные изделия были обнаружены в нишах над топливным баком автомобиля с румынскими номерами.

Инцидент зарегистрировали при выезде из страны. Обнаружить контрабанду удалось при помощи служебной собаки.

В результате обысков было изъято 6 480 сигарет с акцизными марками РМ, которые задержанный гражданин намеревался продать на чёрном рынке в ЕС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.