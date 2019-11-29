Спрятал порох в стиральном порошке: молдаванин отсидит год за контрабанду

Спрятал порох в стиральном порошке: молдаванин отсидит год за контрабанду

В Курской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Молдовы, который обвинялся в контрабанде боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина находился в России с целью осуществления трудовой деятельности. В январе этого года на одном из полигонов в Московской области он нашёл пакет с охотничьими патронами и порохом, которые решил вывезти в Молдову.

При прохождении таможенного контроля в багаже молдаванина были обнаружены 95 охотничьих патронов и 10 г пороха. Запрещённые предметы мужчина спрятал в пакете со стиральным порошком, передаёт kurskcity.ru.

По приговору суда нарушителю назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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