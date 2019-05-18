«Справлялись 660 лет, справимся и дальше!»: Додон призвал граждан не поддаваться на провокации и стоять на страже традиционных молдавских ценностей

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Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своей семьёй традиционно принял участие в марше в поддержку традиционных семей, который прошёл сегодня в молдавской столице. Глава государства поздравил всех участников шествия с Международным днём семьи, отмечаемым 15 мая.

Додон подчеркнул: несмотря на все попытки подмены ценностей в нашей стране, более 90% граждан РМ являются сторонниками христианских ценностей и традиционных семей.

⁃ Я нахожусь здесь, в первую очередь, в качестве христианина, гражданина РМ, отца, мужа и президента этой страны. Мы не должны позволять разрушать то, что стоит в основе нашего общества. Ещё со времён Штефана чел Маре и по сегодняшний день, а в этом году мы отмечаем 660 лет молдавской государственности, на этой земле было православие, были традиции, которые нас сделали сильными, которые дали нам силы пройти через все провокации. Сейчас не труднее, чем тогда. Тогда наши предки не сдавались. Я думаю, что и мы не сдадимся и сделаем все возможное, чтобы эти православные и традиционные ценности передавались будущим поколениям, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что провокаторы были во все времена. «Бог палкой не бьет, они получат всё, чего заслуживают», – уверен президент.

⁃ Мы сильнее их. Не надо поддаваться на провокации. Нас больше. Мы – большинство граждан РМ, православные христиане, те, кто охраняет наши традиционные ценности. Я обещаю, что я, в качестве Президента РМ, буду делать всё возможное в этом плане. И я твёрдо уверен, что большинство граждан поддержат митрополита, поддержат президента страны, так как, если мы разрушим эти ценности, поверьте, дальше стране не быть. Молдова сильна ценностями. Даже если у неё армия слабее, чем у соседей, даже если у неё нет нефти и газа. Если у неё есть история, ценности, если есть народная вертикальность, тогда она справится. Так мы справлялись 660 лет и, я уверен, что справимся и дальше, – добавил глава государства.

В заключение Додон пригласил всех принять участие в Фестивале семьи, который стартует завтра в 10.00 на ПВНС.