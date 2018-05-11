Справиться с болью. Почему пожилым людям нельзя её терпеть

Если у тебя ничего не болит, значит, что-то не в порядке – такое мнение довольно распространено среди пожилых людей.

И боль они считают нормой для своего возраста. Врачи этого мнения не разделяют. Они убеждены: немолодым пациентам боль терпеть нельзя.

Наш эксперт – заведующая неврологическим, гериатрическим отделением и руководитель клиники боли Российского геронтологического научно-практического центра, кандидат медицинских наук Татьяна Маневич.

Причин много – результат один

В пожилом возрасте боль – частое явление. Вызвать её может многое. Среди наиболее частых:

Нейропатические боли, связанные с повреждением нервных волокон в результате сдавления нервных корешков грыжей диска, артрозом, повреждением нервных окончаний в результате сахарного диабета, хронической почечной недостаточностью, невралгией тройничного нерва, опоясывающим лишаем, обострившимся при снижении иммунитета.

Скелетно-мышечная боль, которая может возникнуть на фоне спондилёза, остеохондроза позвоночника, остеоартроза.

Боли, вызванные остеопорозом – частым спутником пожилых людей, вызванным нарушением обмена кальция и хрупкостью костной ткани.

Сосудистые боли, связанные с атеро­склерозом, с перенесённым инсультом, в результате которого повреждаются структуры мозга, отвечающие за модуляцию болевых ощущений.

Боли при болезни Паркинсона, вызванные нарушением обмена определённых нейромедиаторов.

Стратегия поиска

Поиск причин хронических болей – задача не из лёгких. Комплекс обследования таких пациентов помимо тщательного сбора анамнеза может включать: рентген позвоночника, костей (при подозрении на остео­артроз), КТ (при подозрении на грыжу диска), УЗ-допплеро­графию (при подозрении на сосудистую боль), при подозрении на остеопороз – денситометрию (исследование плотности костной ткани), а если есть подозрение на полинейропатию, пациенту проводится электронейромиография (исследование, позволяющее оценить проводимость нервов, чувствительность, а также то, какая структура периферической нервной системы страдает).

Кроме этого, для уточняющей диаг­ностики могут потребоваться лабораторные анализы крови – начиная с биохимии, заканчивая более сложными анализами (на содержание витамина В₁₂, витамина D, на кальциевый обмен).

Подход комплексный

Поскольку у пожилых людей причины хронического болевого синдрома могут пересекаться, опытные специалисты по лечению боли, как правило, используют мультидисциплинарный подход. Благо в таких многопрофильных лечебных учреждениях, как Российский геронтологический научно-практический центр, такая возможность есть. Подчас в команду специалистов, занимающихся диагностикой и лечением хронической боли, помимо врача-невролога входят уролог (у мужчин), гинеколог (у женщин), ревматолог, ортопед.

Широк и спектр лечебных воздействий, при помощи которых специалисты по лечению боли воздействуют на её причины: от щадящего медикаментозного воздействия (с помощью миорелаксантов, НПВП, блокад), заканчивая физиопроцедурами (магнитотерапия, лазеротерапия) и ЛФК.

Нередко к лечению болевого синдрома подключают психотерапевтов и психологов, поскольку физическая боль может возникнуть на фоне психологических проблем, депрессии.

Никакой самодеятельности!

К сожалению, пожилым пациентам свойственно заниматься самолечением, прислушавшись к мнению соседок, пожилых подруг, что нередко лишь усугубляет ситуацию и приводит к новым проблемам. Ведь бесконтрольный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков может привести к язве желудка (вплоть до её прободения), к почечной недостаточности, тяжёлому поражению печени, повышению риска инфаркта миокарда.

К тому же, если человек испытывает боль дольше 3–6 недель, идёт срыв противоболевой адаптации. А там и до депрессии недалеко, которая является частым спутником хронической боли. Если человек уже вошёл в этот «коридор», выйти из него бывает очень сложно.

Путь один: при появлении очень интенсивной боли, которой раньше не было, если её не снимают те средства, которые раньше помогали, нужно срочно идти к врачу.

Кстати

Боль является симптомом большинства острых и хронических заболеваний. Среди них ведущее место занимают боли в спине и шее (56,7%), головные боли – 41,2%, боли в груди – 25,4%, боли в животе – 13,8%. При этом чаще всего от хронических болей страдают не мужчины (28,4%), а женщины (45,6%).