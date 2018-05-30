Спортсмены Молдовы призвали кишиневцев на выборах генпримара голосовать за Иона Чебана (ВИДЕО)

Представители спортивных ассоциаций Молдовы на пресс-конференции сегодня, 30 мая, рассказали о том, почему намерены на выборах генпримара Кишинева голосовать за кандидата от ПСРМ Иона Чебана.

Так, представитель Международной федерации пауэрлифтинга в Молдове Анатолий Печерский рассказал, что знаком с Чебаном и его коллегами давно, и на протяжении нескольких лет федерация получала от социалиста немалую помощь и поддержку.

– С 2015 года нашим спортсменам оказывалась помощь, в эти годы лучшие спортсмены федерации получили доступ к международной арене, Рядом со мной сидит двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, которая стала таковой именно при поддержке со стороны Иона Чебана и его коллег, – рассказал он.

Член Федерации волейбола Молдовы Владимир Киселев,в свою очередь, рассказал, что президент Молдовы Игорь Додон в качестве председателя попечительского совета оказал большую помощь федерации. Она выразилась в обеспечении необходимым инвентарем, помощи в организации соревнований и других мероприятий.

– Сегодня волейбол как и многие другие виды спорта, находятся в упадке и нуждаются во многом. Мы уверены, что, избрав на пост генпримара Иона Чебана, мы сделаем правильный выбор и получим поддержку в воспитании молодых молдавских спортсменов, – сказал он.

В свою очередь, председатель спортивной общественной организации Рустам Алимов отметил, что Ион Чебан неоднократно лично помогал их клубу в организации соревнований и отправке их на состязания за границу, в ремонте спортзала.

Представитель Федерации мотоспорта Молдовы рассказал о давнишнем плодотворном сотрудничестве с Ионом Чебаном и его командой, отметив, что именно при его поддержке удалось начать возрождение мотоспорта в стране.

– Сегодня с его помощью мы проводим два этапа Чемпионата Молдовы на нашей легендарной трассе “Скиносы”. Также мы нашли поддержку от него в организации чемпионата мира на мотоциклах с колясками. Радует, что на нас обращают внимание, несмотря на то, что мы не собираем стадионы зрителей, – сказал он.

Спортсмены подчеркнули, что именно Ион Чебан, являющийся доказавшим свои способности хозяйственником, в силах остановить дальнейшее уничтожение спортивной инфраструктуры, восстановить уже разрушенное и дать импульс кишиневцам вести активный образ жизни. Они призвали всех кишиневцев последовать их примеру и проголосовать 3 июня за кандидата от Партии социалистов.