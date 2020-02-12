Спорткомплекс «Кишинёв-Арена» откроется 1 мая (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил Спортивный комплекс «Кишинёв-Арена», работы по строительству которого завершены на 99%. Глава государства с удовлетворением констатировал высокое качество и впечатляющие объёмы выполненных работ.

Отметил, что по итогам дискуссии с премьер-министром Ионом Кику было принято решение провести официальное открытие Комплекса 1 мая 2020 года. Вместе с тем, уже в первые недели мая здесь пройдут международные соревнования по водному поло, волейболу и баскетболу, поскольку Спорткомплекс привлёк повышенное внимание зарубежных спортивных федераций, в том числе Европейской баскетбольной ассоциации. Подчеркнул, что Республика Молдова нуждается в таких объектах, не имеющих аналогов ни в нашей стране, ни в регионе, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент также отметил, что большой зал, вмещающий 5 500 зрителей, является многофункциональным и может принимать как спортивные состязания, так и культурные мероприятия. Спорткомплекс также включает несколько плавательных бассейнов, теннисных кортов, зал для фитнеса и СПА-зону. Глава государства подчеркнул важность открытия при этом Комплексе нескольких спортивных секций для детей, в том числе из социально уязвимых семей.