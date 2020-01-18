Спорткомплекс “Arena Chişinău” откроют к 1 мая

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Ион Кику провёл совещание, на котором обсудил ход работ по завершению строительства комплекса. Премьер-министр попросил ответственных лиц приложить максимум усилий для того, чтобы запуск комплекса “Arena Chişinău” состоялся 1 мая.

Это национальный проект, открытие которого ожидают спортсмены и особенно молодежь. Мы должны придерживаться заявленных условий, – сказал глава правительства.

Премьера проинформировали о том, что в настоящее время выполняются процедуры тестирования систем и оборудования для проверки функциональности инфраструктуры комплекса, пишет trm.md. Внутренние работы по сдаче в эксплуатацию “Arena Chişinău” выполнены почти полностью.