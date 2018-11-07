Спортивные и детские площадки, благоустройство дворов, новые скамейки: Чебан рассказал о реализации инициатив ПСРМ в Кишиневе (ВИДЕО)

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе реализации инициатив социалистов в муниципии.

В частности, по его словам, в соответствии с целевыми программами фракции Партии социалистов, продолжаются работы по облагораживанию инфраструктуры муниципия, а именно:

1. В соответствии с программой “Спорт для всех” в ноябре 2018 года будут установлены 70 спортивных внутридворовых площадок. Также новые спортивные комплексы будут сданы в эксплуатацию в районах города (включающие в себя мультифункциональные стадионы). Программы немного задержались из-за бюрократических процедур, но в конечном итоге все запланированные работы будут завершены до конца года.

2. Продолжается реализация программы “Детская площадка в каждый двор”. По словам Иона Чебана, с начала года до сегодняшнего дня установлено 87 новых детских площадок. До конца года планируется установка еще как минимум 83 площадок. Всего за 2018 год было установлено 170 новых детских площадок по всему Кишиневу.

3. Активно ведутся работы по благоустройству столичных дворов. В частности, восстановлено освещение в 116 дворах, и до конца 2018 года порядка 40 новых дворов будут освещены. Также пройдут работы по освещению пригородов: Вадул-луй-Водэ, Гидигич, Тогатино, Сынжера. Кроме того, произведен ремонт внутридворовых дорог/бордюров/тротуаров в более чем 70 дворах Кишинева. Последний этап для этого года –20 новых дворов. Также за последние две недели во дворах Кишинева установлено 155 скамеек. До конца года их число составит 600.

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