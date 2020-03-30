Спор соседей из-за громкой музыки завершился для одного из них госпитализацией

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39-летний рыбничанин заявил в милицию о том, что его избил сосед. Немного позже о пациенте сообщили и врачи. Мужчина поступил в больницу с рассечением кожи и возможным переломом носа.

Заявитель пояснил, что отстаивал свои права на тишину в ночное время суток. Как выяснилось, сосед ночью включил музыку. Пострадавший пошёл на крайние меры и отключил соседу электричество. Вышедший из квартиры 26-летний мужчина ударил соседа в голову, передаёт mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю общественного порядка грозит уголовная ответственность за хулиганство.

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