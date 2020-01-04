Спокойные праздники: сотрудники ГИЧС обучили граждан правилам пожарной безопасности (ФОТО)

Спокойные праздники: сотрудники ГИЧС обучили граждан правилам пожарной безопасности (ФОТО)

3 января пожарные и сотрудники полиции обучили почти 16 тысяч человек правилам пожарной безопасности. Информационная кампания направлена на предотвращение и предупреждение пожаров и отравлений угарным газом в период зимних праздников.

В рамках информационной кампании обучение прошли 15 971 человек из 220 населённых пунктов страны. На местах работали 75 смешанных групп, а 626 пожарных и полицейских посетили молдавские сёла с информацией о предотвращении пожаров.

Совместные действия спасателей и пожарных проводились в населённых пунктах Страшенского, Яловенского, Новоаненского, Каларашского и Каушанского районов. Подобные мероприятия также пройдут на севере и юге страны.

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