Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 31 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194 – 224 км; 255 – 266 км;

– M 1/R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

– R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км (на участке Страшенского района);

– R 1: Кишинёв – Унгены, 128 – 70 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R 34/ R 33/ G98: на участке Хынчешcкого района;

– R 34: Хынчешты – Леова;

– M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района;

– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6- 59 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км.

Сотрудники НИП настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД.