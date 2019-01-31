Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости. 

Так, сегодня, 31 января, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены, 70-107 км;
  • R 2: Кишинёв  – Бендеры;
  • M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44-65 км;
  • R 6: Кишинёв –  Оргеев, 13 – 21, 49 – 60 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.

Напомним, сегодня на всей территории страны наблюдается густой туман. НИП призывает водителей быть внимательными во время дорожного движения.

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