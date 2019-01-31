Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 31 января, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

R 1: Кишинёв – Унгены, 70-107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44-65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21, 49 – 60 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.

Напомним, сегодня на всей территории страны наблюдается густой туман. НИП призывает водителей быть внимательными во время дорожного движения.