Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 31 января, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- R 1: Кишинёв – Унгены, 70-107 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44-65 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21, 49 – 60 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;
- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.
Напомним, сегодня на всей территории страны наблюдается густой туман. НИП призывает водителей быть внимательными во время дорожного движения.
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