Список трасс, на которых за скоростью следят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 16 ноября, в течение всего дня один будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;

– R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

– R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

– R 2: Кишинёв- Бендеры;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23-48 км (на участке Оргеевского района);

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;

– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

– R 3/R 33: на участке Хынчештского района;

– M 3/ R 3/R 26: на участке Чимишлийского района;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 34: на участке Леовского района.

НИП настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.